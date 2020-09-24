Сыктывкар, 24 сентября 2020, 22:54 — REGNUM Число пациентов с СOVID-19 в больницах Коми впервые с начала пандемии превысило тысячу человек. Об этом на заседании республиканского правительства заявил глава минздрава Борис Александров.
Глава республики Владимир Уйба отметил, что число дополнителных коек должно быть увеличено.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Коми COVID-19 подтвердили у 71 человека. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 7811. Жертвами COVID-19 стали 105 человек.