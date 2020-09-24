Сыктывкар, , 22:54 — REGNUM Число пациентов с СOVID-19 в больницах Коми впервые с начала пандемии превысило тысячу человек. Об этом на заседании республиканского правительства заявил глава минздрава Борис Александров.

«В семи медицинских учреждениях, работающих с больными коронавирусом, развернуты 1 362 койки. Понимая сегодняшнюю ситуацию, нам еще нужно 150 коек, чтобы иметь резерв. На следующей неделе эта задача будет выполнена», — цитирует Александрова ИА Комиинформ.

Глава республики Владимир Уйба отметил, что число дополнителных коек должно быть увеличено.

«150 новых коек — это капля в море, когда республика перешагнула порог в 1 тыс. стационарных больных», — завил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Коми COVID-19 подтвердили у 71 человека. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 7811. Жертвами COVID-19 стали 105 человек.