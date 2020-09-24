Париж, , 23:00 — REGNUM Во Франции впервые с 8 июня число больных SARS-CoV-2, находящихся в реанимации, превысило 1000 человек. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает агентство Reuters.

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Согласно данным, предоставленным агентству национальной службой здравоохранения, на данный момент в отделениях реанимации французских больниц находятся 1 002 пациента, что на 51 человека больше, чем днем ранее. На дату 8 июня в реанимации находились 1 024 человека.

Напомним, 24 сентября министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о введении режима «максимальной угрозы» в городе Экс-ан-Прованс и в столице заморского департамента Гваделупа Бас-Тер в связи с распространением вируса SARS-CoV-2.

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