Рим, , 22:44 — REGNUM Италия — единственная страна в мире, где все школьники обеспечены бесплатными масками, а образовательные учреждения — бесплатными санитайзерами, заявила в четверг, 24 сентября, министр образования Лючия Адзолина.

Медицинские маски

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

К настоящему времени в школы уже доставлено 135 миллионов масок, добавила она.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

По данным на 24 сентября, в Италии умерли 35 781 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 23 (днем ранее — на 20). Выздоровели 221 762 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1097 (днем ранее — на 995). Число подтвержденных носителей выросло на 1786 (днем ранее — на 1640). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 304 323.

В настоящее время заражены 46 780 человек — на 666 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.