Москва, 24 сентября 2020, 22:43 — REGNUM Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил награды офицерам, удостоенным государственных орденов, медалей и знаков отличия, сообщает 24 сентября пресс-служба Северного флота.
Орден Мужества вручён командиру соединения атомных подводных лодок контр-адмиралу Александру Заренкову.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени командующий Северным флотом вручил начальнику военно-морского клинического госпиталя полковнику медслужбы Дмитрию Архангельскому и офицерам структур управления флота полковнику Юрию Далецкому, капитанам первого ранга Олегу Горячеву и Антону Данилову, подполковнику Алексею Сафонову, капитанам 2-го ранга Владимиру Паламарю и Юрию Романову.
Медалью Суворова награжден заместитель начальника штаба дивизии ПВО Северного флота полковник Дмитрий Гапеев.
Майор медицинской службы Дмитрий Колмаков врач-спецфизиолог одного из подразделений противодиверсионной борьбы подводных сил Северного флота награждён медалью «За спасение погибавших».
Кроме того, знак отличия «За 30 лет безупречной службы» вручен начальнику штаба соединения ПВО Северного флота полковнику Сергею Савенкову.
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