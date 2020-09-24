Токио, , 22:40 — REGNUM Компания Square Enix назвала дату релиза на ПК игры NieR Replicant. Анонсирующий ролик она опубликовала 24 сентября на своём YouTube-канале.

Владельцы ПК смогут приобрести её 22 апреля 2021 года. Создатель серии Йоко Таро ранее пояснил: это будет не ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями), а обновлённая версия.

Релиз оригинальной NieR Replicant состоялся на консолях Xbox 360 и PlayStation 3 22 апреля 2010 года. Стоит отметить, что в качестве разработчика выступила студия Cavia, а не Platinum Games.

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