Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Новая видеокарта GeForce RTX 3090 от Nvidia, похоже, повторила судьбу менее мощной RTX 3080, исчезнув из магазинов в первый же день старта продаж. Об этом 24 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Издание омтечает, что желающие купить устройство, возможно, ещё смогут найти его на сайтах некоторых розничных продавцов. Как и в случае с Geforce RTX 3080 большинство магазинов не предоставляли возможность сделать предзаказ видеокарты и реализация RTX 3090 происходила в порядке очереди.

Ранее Nvidia заранее извинилась перед покупателями за то, что на старте продаж GeForce RTX 3090 она сможет предоставить ограниченное предложение. Стоит отметить, что в США рекомендованная розничная цена RTX 3090 составляет $1499, а RTX 3080 — $699. При этом производитель заявил, что RTX 3090 примерно на 10% быстрее «младшего собрата».

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