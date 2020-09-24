Париж, , 22:38 — REGNUM По данным на вечер четверга, 24 сентября, во Франции умерли 31 511 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 52 человека, сообщает национальная служба здравоохранения.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 16 096 новых случаев заражения, что на 3000 человек больше, чем днем ранее. 1058 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. За последние сутки этот показатель вырос на 107 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября владельцы баров и кафе Парижа вышли на акцию протеста, выражая недовольство новыми ограничительными мерами, введенными правительством из-за пандемии коронавируса.

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