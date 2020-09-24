Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Microsoft назвала цену карт расширения памяти новых консолей Xbox Series X и Series S. Об этом 24 сентября сообщил портал Screen Rant.

На сайте Best Buy стоимость карты расширения Seagate Expansion Card емкостью 1 терабайт составила $219,99 (около 17 тыс. рублей по текущему курсу). Издание отметило, что цену устройства моно сравнить с ценой самой консоли Xbox Series S.

Стоит отметить: ранее представитель Xbox Джейсон Рональд заявил, что Xbox Series S будет экономить до 30% пространства на накопителях. Он пояснил, что консоль не будет загружать «тяжёлые» 4K-текстуры, поскольку она будет выдавать на телевизоры «картинку» с разрешением 1440p.

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