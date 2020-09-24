Скопье, , 22:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 24 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате исследования 1630 образцов было выявлено 152 носителя коронавируса. Ещё 126 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 17 200 случаев заражения, 712 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались двое пациентов. Лечение проходят 2176 человек. 14 312 пациентов уже здоровы.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 900 случаев заражения коронавирусом, возросла смертность среди пациентов с COVID-19.

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