Приштина, , 22:11 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 24 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 592 образцов в крае было выявлено 63 носителя коронавируса. Ещё 87 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 15 333 случая заражения коронавирусом. 12 987 пациентов уже здоровы. 616 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Уже второй раз за последнюю неделю за сутки не скончался ни один пациент с COVID-19. Лечение проходят 1730 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

До настоящего дня число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, однако наблюдается тенденция к повторному возрастанию числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса.

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