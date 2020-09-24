Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп обратилась в суд с иском против него и других членов семьи, обвинив их в групповом мошенничестве с наследством её дедушки.

Об этом 24 сентября сообщают американские СМИ. Судебный иск подан в суд штата Нью-Йорк.

Мэри Трамп утверждает, что Дональд Трамп, его сестра Мариэнн Трамп Барри и их брат Роберт Трамп, вступили в сговор с целью лишить ее наследства дедушки, Фреда Трампа, умершего в 1999 году.

«Они предали меня, тайно сговорились, чтобы обокрасть меня, лгали о реальной ценности моего наследства», — указано во фрагменте ее иска, опубликованного адвокатами.

«Мошенничество — это не просто семейный бизнес, это их образ жизни», — заявлено в иске Мэри Трамп.

Напомним, ранее Мэри Трамп издала книгу под названием «Очень много, но не достаточно: как моя семья вырастила самого опасного человека в мире», посвященную психологическому портрету Дональда Трампа.

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