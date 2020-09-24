Токио, , 21:40 — REGNUM В Японии 24 сентября зарегистрировали 485 случаев заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press.

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От COVID-19 за сутки погибло 12 человек. Из них четыре в префектуре Осака и по три в Токио и префектуре Фукуока.

В Токио 24 сентября зарегистрировали 195 случаев заражения коронавирусом. Впервые за четыре дня этот показатель превысил 100.

Количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 в столице увеличилось на одного и составило 29.