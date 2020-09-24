Москва, , 20:57 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 24 сентября выявлен 501 военнослужащий с коронавирусом. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлен 501 военнослужащий с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным военных медиков, на сегодняшний день двое военнослужащих с COVID-19 находится в тяжёлом состоянии, ещё семеро — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 42 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 11 879 человек.