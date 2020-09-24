Анкара, , 20:52 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксирован 1721 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 74 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 24 сентября министерство здравоохранения страны.

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За весь период с начала экпидемии в Турции выявлено уже 309 790 инфицированных коронавирусом, подтверждено 7785 случаев летального исхода. Излечились и были выписаны из больниц 271 964 человека, 1241 из которых — за последние сутки.

Напомним, днём ранее турецкие власти сообщали о 1767 новых случаях заражения и 72 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.