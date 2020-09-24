Мадрид, , 20:50 — REGNUM Число выявленных в Испании случаев коронавирусной инфекции перешагнуло отметку в 700 тысяч, 24 сентября сообщает агентство Associated Press.

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Согласно официальному отчету, с начала эпидемии в Испании выявлено 704 209 случаев COVID-19. Жертвами заболевания в стране стали 31 118 человек.

За последний месяц число случаев COVID-19 в Испании выросло более чем на 200 тысяч. Страна находится на первом месте в Евросоюзе по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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