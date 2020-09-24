Москва, , 20:49 — REGNUM К повышению значения госпитализированных с COVID-19 в Москве следует отнестись серьёзно, заявил 24 сентября московский мэр Сергей Собянин на телеканале «Россия-1».

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Он отметил, что на себя обращает внимание «серьёзный рост госпитализации».

Собянин «Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что, действительно, у нас ситуация усложняется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин призвал вернуть в Москве удалённый режим работы для ряда крупных предприятий — чтобы сдержать распространение коронавируса.

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