Женева, Швейцария, , 20:46 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 237 856 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 31 664 104 человек. Такие данные приводит 24 сентября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё по меньшей мере 5047 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 972 221.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 246 165 новых случаях заражения коронавирусом и 4520 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.