Токио, , 21:07 — REGNUM Япония может столкнуться с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусном, сообщает 24 сентября группа экспертов по профилактике вирусов.

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За семь дней в Японии было зарегистрировано 3 287 новых случаев заражения, что, по сравнению с 3 731 на предыдущей неделе, демонстрирует снижение темпов распространения инфекции. Однако в некоторых регионах наблюдается ухудшение этой динамики.

После возобновления экономической активности в стране были отмечены вспышки заражения в заведениях общественного питания и на рабочих местах. Предполагается, что это вызвано пренебрежением людей к ношению масок во время разговора.

Эксперты будут следить за тем, когда экономическая активность будет оказывать очевидное влияние на темпы распространения инфекции.