Стокгольм, 24 сентября 2020, 19:41 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал граждан внимательнее соблюдать меры социального дистанцирования для предотвращения роста заболеваемости COVID-19, 24 сентября сообщает агентство Reuters.
Лёвен отметил, что ситуация с коронавирусом в Швеции «остаётся стабильной», но неправильное поведение может «позже привести к страданиям».
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