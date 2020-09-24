Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге днем 24 сентября 2020 года установлен новый рекорд самой высокой температуры воздуха для этого дня за всю историю наблюдений. Предыдущее погодное достижение продержалось 95 лет.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщает Gismeteo, в 15:00 мск столбик термометра добрался до отметки +23,2. Это выше максимума для этого дня, который составлял +22,9 градуса и был зафиксирован в Ленинграде в 1925 году.

Это уже второй подряд температурный рекорд петербургского бабьего лета 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября был побит рекорд 1989 года.

«Бабье лето продолжится в Санкт-Петербурге до конца сентября», — отмечают синоптики.

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