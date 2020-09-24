Екатеринбург, , 18:50 — REGNUM Экс-заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега К. арестовали. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Арестованный пробудет под стражей до 16 ноября 2020 года (месяц и 25 суток). Банкира задержали по делу экс-начальника УМВД Екатеринбурга генерал-майора Игоря Трифонова. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Трифонов ранее был арестован в Москве. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

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