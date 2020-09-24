Екатеринбург, , 18:23 — REGNUM Модельер Дмитрий Шишкин создал в Екатеринбурге цифровой швейный цех для пошива одежды. Руководитель провёл экскурсию по производственным площадкам.

Фабрика оснащена цифровой техникой и является почти автоматизированной. Тем не менее, без живых работников не обошлось: в цехах работает 170 человек. Это портные, дизайнеры, технологи и конструкторы, передаёт портал «Е1».

Для начала модель разрабатывается дизайнерами и технологами, после чего создаётся трёхмерная модель. После этого подбираются материалы, делаются лекала, которые идут на автоматический крой и вышивку. За полный месяц производится около 40 тысяч изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шишкин наладил производство средств индивидуальной защиты на своих фабриках.

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