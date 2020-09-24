Москва, , 18:10 — REGNUM В четверг, 24 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» стартовал осенний поток образовательного этапа всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Образовательный этап — нововведение третьего сезона кубка «Управляй!». Он предшествует отборочному этапу и позволяет участникам вне конкурсной составляющей отточить управленческие навыки, разработать и протестировать стратегию развития собственной виртуальной компании. Образовательный этап открыт для всех студентов, недавних выпускников вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет.

Приглашенным гостем онлайн-встречи, посвященной запуску осеннего потока образовательного этапа, стала руководитель программы «Наставничество» АНО «Россия — страна возможностей» Мария Мирова. Эксперт рассказала об одном из ценнейших призов кубка «Управляй!» — возможности стать участником программы «Наставничество» и профессионально развиваться с поддержкой уже состоявшихся управленцев из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России».

«Наставничество может стать отличным социальным лифтом для ребят, которые занимают активную позицию и знают, чего хотят достичь по итогам программы. Успеха добиваются те участники, которые уже на входе знают, что им может дать наставник, имеют конкретную цель и готовы работать над ее достижением», — рассказала Мария Мирова.

Участникам образовательной программы доступны вебинары с разбором экономических и управленческих основ работы бизнеса, лекции спикеров из крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, экономики и менеджмента, личностного роста, трудоустройства, профессиональной ориентации.

Для ребят, которые не смогли поучаствовать в первом весенне-летнем потоке, в октябре будет организован второй конкурсный отборочный этап, регистрация на него продлится до 20 октября. Лучшие участники первого и второго отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах. Всего на данный момент в кубке зарегистрировано 13 740 участников.

Успешные участники прошлых сезонов кубка по менеджменту «Управляй!» поделились опытом участия в кубке. Они рассказали о программе «Наставничество», профессиональном развитии и возможностях, которые кубок открывает для студентов и выпускников вузов и колледжей по всей стране.

«Программа «Наставничество» стала для меня очередной точкой роста, с помощью которой я смог приблизиться к своей глобальной жизненной цели не на один шаг, а гораздо больше и быстрее. Своего рода акселератор жизни», — рассказал дважды серебряный призёр кубка «Управляй!», наставляемый Евгений Гаврюшин (Симферополь).

«Работа с наставниками — это уникальная возможность раскрыть себя, общаясь с профессионалами в своей отрасли. Я не знаю, как при других обстоятельствах я бы смог получить возможность обсуждать мои проблемы с людьми такого уровня. Время таких людей стоит огромных денег. Если есть возможность получить наставления от них — не упустите такую возможность!», — поделился бронзовый призер первого сезона кубка «Управляй!», наставляемый Владимир Юдин (Хабаровск).

«Наставничество — это не просто проект, который позволяет перенять опыт настоящих лидеров в своей области, эта программа также раскрывает массу других вариантов для получения новых знаний, прокладывает иные пути развития, а также формирует определенную контактную базу. Данный проект интересен уже тем, что позволяет найти людей, таких же увлеченных и стремящихся к развитию, как и ты. Поэтому упускать шанс на участие в программе нельзя ни в коем случае», — отметила серебряный призер второго сезона кубка «Управляй!», наставляемая Виталия Акинина (Рязань).

Применение современных практико-ориентированных образовательных технологий в кубке «Управляй!» позволяет эффективно использовать дистанционный формат обучения. Так, у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практики. Этой возможностью воспользовались уже 639 студентов из 9 вузов страны.

«Мне понравилось участвовать в проекте, получать новые знания, принимать решения, я все записывала в блокнот. Когда пришло время подготовки отчёта по практике, то мне было легко составить общую картину и объяснить, где были допущены ошибки, а где команда добилась хорошего результата», — поделилась впечатлениями о прохождении практики на базе кубка «Управляй!» студентка Западного филиала РАНХиГС Анна Мирзоян.

Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».