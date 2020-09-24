Москва, 24 сентября 2020, 18:10 — REGNUM В четверг, 24 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» стартовал осенний поток образовательного этапа всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Образовательный этап — нововведение третьего сезона кубка «Управляй!». Он предшествует отборочному этапу и позволяет участникам вне конкурсной составляющей отточить управленческие навыки, разработать и протестировать стратегию развития собственной виртуальной компании. Образовательный этап открыт для всех студентов, недавних выпускников вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет.
Приглашенным гостем онлайн-встречи, посвященной запуску осеннего потока образовательного этапа, стала руководитель программы «Наставничество» АНО «Россия — страна возможностей» Мария Мирова. Эксперт рассказала об одном из ценнейших призов кубка «Управляй!» — возможности стать участником программы «Наставничество» и профессионально развиваться с поддержкой уже состоявшихся управленцев из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России».
Участникам образовательной программы доступны вебинары с разбором экономических и управленческих основ работы бизнеса, лекции спикеров из крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, экономики и менеджмента, личностного роста, трудоустройства, профессиональной ориентации.
Для ребят, которые не смогли поучаствовать в первом весенне-летнем потоке, в октябре будет организован второй конкурсный отборочный этап, регистрация на него продлится до 20 октября. Лучшие участники первого и второго отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах. Всего на данный момент в кубке зарегистрировано 13 740 участников.
Успешные участники прошлых сезонов кубка по менеджменту «Управляй!» поделились опытом участия в кубке. Они рассказали о программе «Наставничество», профессиональном развитии и возможностях, которые кубок открывает для студентов и выпускников вузов и колледжей по всей стране.
Применение современных практико-ориентированных образовательных технологий в кубке «Управляй!» позволяет эффективно использовать дистанционный формат обучения. Так, у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практики. Этой возможностью воспользовались уже 639 студентов из 9 вузов страны.
Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».