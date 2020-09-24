Владивосток, 24 сентября 2020, 18:10 — REGNUM Вопрос компенсаций пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке до сих пор не решён, заявил 24 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании во Владивостоке.
По словам секретаря СБ РФ, органы власти и местного самоуправления вышеуказанных регионов оказались не готовы «к предотвращению и устранению последствий ЧС». Об этом свидетельствуют итоги «прокурорских проверок».
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