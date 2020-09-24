Москва, , 17:59 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 87 транспортных средств. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба Росстандарта.

Автомобиль Audi Q5 Thomas doerfer

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Audi Q5, реализованные в России в 2020 году.

«Причина отзыва транспортных средств: на отдельных передних сиденьях может иметь место дефект зазора на механизме регулировки спинки сиденья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях будет выполнена проверка передних сидений, в случае обнаружения дефекта спинки сидений будут заменены. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.