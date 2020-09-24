Краснодар, , 17:55 — REGNUM Первый конгресс цыган Краснодарского края состоялся на Кубани 21 сентября — впервые представители цыганской общины региона собрались в таком формате. Конгресс цыган Кубани прошел под эгидой Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. На форуме обсуждалось создание организации для объединения цыганского сообщества на территории региона.

Николай Пимоненко. Цыгане. 1900

В форуме приняли около 70 представителей общины. Было принято решение о создании краевой общественной организации цыган, главой организации был избран известный краснодарский бизнесмен Владимир Маеров. На встрече также обсуждались актуальные для представителей общины вопросы, в частности, образования цыганской молодежи, поддержке семей, оказавшихся в сложной ситуации, о решении вопросов социального либо административного характера.

Как планируется, через некоторое время краевая общественная организация цыган должна войти в состав краевого Центра национальных культур (ЦНК) — для этого организация должна просуществовать несколько лет, на протяжении которых сотрудничать с ЦНК, участвовать в его мероприятиях, в том числе в Днях национальных культур, сообщило издание «Кубань сегодня».