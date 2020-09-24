Челябинск, , 17:46 — REGNUM На теле националиста Максима Марцинкевича обнаружены следы пыток. Об этом журналистам заявил адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, следы заметил отец погибшего. Также он обнаружил отсутствие нескольких ногтей. Кроме того, на теле родственник не нашёл признаков того, от чего, по данным экспертизы, он погиб, «покончив с собой».

Как сообщало ИА REGNUM, Тесак был найден мёртвым в камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии, он сам ушёл из жизни. Его родственники и адвокаты предполагают, что речь идёт об убийстве.

23 сентября в Челябинск прибыл отец Тесака. Он собрался забрать тело сына и перевезти его в Москву.