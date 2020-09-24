Курск, , 17:39 — REGNUM Курскую больницу обязали выплатить компенсацию пациентке, в теле которой после операции оказалась зашита медицинская салфетка. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Курского областного суда.

Операция (сс) skeeze

В январе 2019 года женщине сделали экстренную операцию. Через месяц она обратилась в другое медучреждение из-за болей в послеоперационной ране. Ей сделали УЗИ и провели новую операцию — врач удалил марлевую салфетку, которую в шве «забыли» в ходе предыдущей операции.

Женщине через суд потребовала взыскать с больницы денежную компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и расходы на ультразвуковое исследование — 500 рублей.

Суд первой инстанции не нашёл «причинно-следственной связи между действиями хирурга больницы и наступившими последствиями для здоровья пациентки». В иске было отказано. Однако апелляционная инстанция решение отменила: наличие инородного тела в шве подтверждало, что больница оказала пациентке некачественную услугу. Исковые требования были удовлетворены частично: больница должна женщине компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, 500 рублей за УЗИ и штраф в размере 75 тыс. 250 рублей — всего 225 тысяч 750 рублей.

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