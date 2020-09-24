Москва, 24 сентября 2020, 17:34 — REGNUM Одной из главных проблем, мешающих нормальному взаимодействию волонтеров и органов исполнительной власти, является убежденность российских чиновников в том, что вопросами развития волонтерской деятельности должны заниматься исключительно молодежные организации. Об этом, как сообщила 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба Общественной палаты РФ, заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Он рассказал, что Общественная палата изучала, как в регионах РФ выполняется поручение федеральных властей о поддержке волонтерской и благотворительной деятельности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ были утверждены правила предоставления грантов на социально значимые молодёжные инициативы.
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