Москва, , 17:34 — REGNUM Одной из главных проблем, мешающих нормальному взаимодействию волонтеров и органов исполнительной власти, является убежденность российских чиновников в том, что вопросами развития волонтерской деятельности должны заниматься исключительно молодежные организации. Об этом, как сообщила 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба Общественной палаты РФ, заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Он рассказал, что Общественная палата изучала, как в регионах РФ выполняется поручение федеральных властей о поддержке волонтерской и благотворительной деятельности.

«Прошел год. Можно подвести итоги. Мы в ОП РФ провели мониторинг и спросили субъекты РФ, какая работа была проведена. Ответили лишь 56 регионов (65,8 процента). Из них 36 ограничились тем, что было до принятия плана развития волонтерства и соответствующих поручений, то есть отписались», — сообщил Метелев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ были утверждены правила предоставления грантов на социально значимые молодёжные инициативы.

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