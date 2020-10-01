Нью-Дели, , 04:03 — REGNUM История жизни и свершений индийского премьер-министра Нарендры Моди показывает, как настрой политика на созидание и готовность привносить изменения в жизнь страны создает и уважение граждан, и реальные подвижки к лучшему. О Нарендре Моди рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Шелест.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Нарендра Моди исполнилось 70 лет 17 сентября этого года. Индийский политик, выдвинувшийся из рядов националистической «Раштрия сваямсевак сангх», Моди в начале 2000-х продемонстрировал настоящее экономическое чудо в индийском штате Гуджарта, главным министром которого он тогда был.

И хотя путь к тому, чтобы стать премьер-министром всей Индии, для Моди не был гладким и безоблачным, его достижения значительно превосходят приписываемые ему просчеты. О том, как этот политик не побоялся пойти против устоявшейся системы управления страной и достиг серьезных результатов, читайте в статье Дмитрия Шелеста «Нарендра Моди — 70 лет: родимые пятна и шрамы на лике Индии и ложка дёгтя».