Саратов, , 17:39 — REGNUM В Саратовскую область в ближайшее время поступит вторая партия вакцин от коронавируса. Об этом 24 сентября сообщил министр региона Олег Костин.

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Массовую вакцинацию населения от коронавируса в Саратовской области планируют начать с декабря текущего года. Пока ожидается поступление 2096 доз вакцин от COVID-19.

Напомним, первая партия в объеме 42 доз уже поступила в регион.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове первые прививки от коронавируса сделали врачам городской больницы №5. Три медработника, оказывающие непосредственную помощь пациентам, привились от COVID-19 вакциной «Спутник V». Первые врачи, получившие прививку, сделали это добровольно. Перед вакцинацией медиков осмотрели и взяли мазок на наличие вируса. Вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводят один компонент вакцины, через 21 день, при отсутствии осложнений, второй.

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