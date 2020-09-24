Москва, , 17:18 — REGNUM 32-ая международная олимпиада школьников по информатике IOI-2020 (International Olympiad in Informatics) в этом году впервые прошла в дистанционном формате. Сборная России, состоящая из четырёх школьников под руководством тренеров из ведущих российских университетов, завоевала три золотые и одну серебряную медали. Такое же соотношение «золота» и «серебра» — у команд США и Ирана. В результате Россия поделила второе место с двумя сильными противниками. Об итогах онлайн-олимпиады сообщил руководитель тренерского штаба по информатике, директор МФТИ по дистанционным программам Алексей Малеев.

Золотые медали завоевали — выпускник лицея им. Н.И. Лобачевского (Татарстан) Ильдар Гайнуллин, ученик из пятьдесят седьмой школы (Москва) Семён Савкин и выпускник президентского физико-математического лицея № 239 (Санкт-Петербург) Андрей Ефремов. Серебряную медаль получил воспитанник школы-интерната им. Колмогорова (Москва) Егор Лифарь. Руководитель команды — к.т.н., доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич. Руководитель тренерского штаба — директор МФТИ по дистанционным программам Алексей Малеев.

«Сложностей, кроме решения трудных задач, на олимпиаде не было. В целом, я своим результатом доволен, хотя думаю, что в первый день мог набрать больше баллов. Жаль, что не удалось побывать в Сингапуре, но дистанционный формат — немного более комфортный, потому что в знакомом месте работать психологически проще. Ничего не отвлекало и не мешало, никаких техническим проблем не произошло», — рассказал золотой медалист IOI-2020 из Санкт-Петербурга Андрей Ефремов.

Команда для участия в международной олимпиаде формировалась из числа школьников, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде. Обычно она включала 4 этапа, но в этом году заключительный этап был отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Далее претендентам предстояло пройти двухэтапный отбор и углубленную подготовку на базе Московского физико-технического института (МФТИ). Начальный этап преодолели 29 человек. В итоге выбрали четверых сильнейших, которые и представили Россию на олимпиаде.

Международная олимпиада по информатике IOI представляет собой индивидуальное соревнование, где каждый член сборной вносит свой вклад в командный зачёт. Всего в состязании приняли участие более 300 школьников из 87 стран мира.

Год от года российская сборная демонстрирует на олимпиаде блестящие показатели. В 2017 году она привезла одну золотую и три серебряные медали. В 2018 «золота» и «серебра» было поровну — по две, а в 2019 году наши ребята завоевали четыре золотых медали.

«Многолетнее лидерство России в международных олимпиадах по информатике — прежде всего, заслуга наших учителей по всей стране, закономерный этап постоянной, ежедневной работы по выявлению и поддержке молодых талантливых умов. Наша страна обладает очень мощным интеллектуальным ресурсом, и мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помогать молодежи его развивать», — добавил руководитель тренерского штаба по информатике, директор МФТИ по дистанционным программам Алексей Малеев.