Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:20 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали местного жителя по обвинению в педофилии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Задержанный Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Гражданин обвиняется в актах педофилии, совершенных в отношении двух девочек (одна из них — малолетняя). По версии следствия, преступные деяния произошли в январе и августе 2020 года на территории города.

Чтобы найти подозреваемого, силовые структуры сформировали следственно-оперативную группу. Специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу и составили фоторобот подозреваемого. Через некоторое время его установили и задержали.

Генетический профиль задержанного совпал с теми данными, что получили в ходе экспертизы. Жертвы опознали обвиняемого. Проверка на полиграфе подтвердила, что обследуемый гражданин был осведомлён о совершённом преступлении.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, с обвиняемым осуществляются необходимые следственные действия», — уточняют в управлении.

Отметим, задержание произвели сотрудники полиции. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-службы областного Главного управления МВД России Валерий Горелых, преступления вызвали в Нижнем Тагиле широкий общественный резонанс.

«Глава гарнизона местной полиции полковник Абдулкадыров взял работу по поиску подозреваемого на личный контроль и создал несколько оперативных групп из числа наиболее опытных сыщиков уголовного розыска», — отметил Горелых. По его словам, полицейские устраивали засады, а также дежурили в наиболее вероятных для появления любителя «клубнички» местах. На причастность к преступным гнусным поступкам оперуполномоченные отработали всех склонных к таким преступлениям или похож по приметам.

Также они обращали внимание на тех граждан, которые шли за незнакомыми девочками, увидев их. Среди таких граждан и оказался задержанный. Ранее он не был судим и не привлекался к административной ответственности. Проживал гражданин вместе с сожительницей в том же микрорайоне, где и были нападения на двух девочек. Брали его представители угрозыска при силовой поддержке бойцов ОМОН. Сама операция прошла по месту работы гражданина, на одном из крупных местных предприятий, добавил полковник Горелых.