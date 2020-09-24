Москва, 24 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Об аресте, наложенном на жильё блогера Алексея Навального в Москве, написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш 24 сентября в Twitter.
По словам пресс-секретаря Навального, приставами-исполнителями было объявлено в конце прошлого месяца о запрете регистрационных действий на долю блогера в квартире в московском районе Марьино.
В результате, как отмечает Ярмыш, жильё это ни продать, ни заложить, ни подарить оказалось нельзя. 27 августа, по её словам, арестовали и счета Навального.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный и связанные с ними лица проиграли судебный процесс компании «Московский школьник» и теперь должны заплатить 88 млн рублей по иску компании.
В конце августа Пригожин выкупил долг Навального перед «Московским школьником».
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