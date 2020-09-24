Москва, , 17:01 — REGNUM Об аресте, наложенном на жильё блогера Алексея Навального в Москве, написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш 24 сентября в Twitter.

Судебные приставы за работой R40.fssprus.ru

Евгению Пригожину». Ярмыш «Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании «Московский школьник», принадлежащей [российскому бизнесмену]».

По словам пресс-секретаря Навального, приставами-исполнителями было объявлено в конце прошлого месяца о запрете регистрационных действий на долю блогера в квартире в московском районе Марьино.

В результате, как отмечает Ярмыш, жильё это ни продать, ни заложить, ни подарить оказалось нельзя. 27 августа, по её словам, арестовали и счета Навального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный и связанные с ними лица проиграли судебный процесс компании «Московский школьник» и теперь должны заплатить 88 млн рублей по иску компании.

В конце августа Пригожин выкупил долг Навального перед «Московским школьником».

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