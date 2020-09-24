Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Петербургским семьям автоматически продлят субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом 24 сентября сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко.

Жилые дома в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Льготы затрагивают порядка 52 тыс. семей. В связи с продолжающейся пандемией коронавируса субсидию можно получить без каких-либо заявлений, но только с 1 апреля по 1 октября.

Для тех, у кого истекает шестимесячный срок получения субсидии, право на ее получение на очередные шесть месяцев автоматически продлят. Так, с начала апреля субсидию дистанционно предоставили 6 тыс. 184 получателям, у кого срок получения поддержки заканчивался 30 апреля.

В мае субсидию продлили 13,5 тыс. семей, в июне — 11 тыс., июле — 7,5 тыс., в августе — 7,6 тыс.

Всего в течение года субсидии на оплату ЖКУ получают около 72 тыс. петербургских семей. В среднем каждой предоставляют по 1900 рублей. На эти цели в городском бюджете в 2020 году предусмотрено более 1 млрд рублей. С начала года горожанам уже перечислено более 805 млн рублей.

Подать заявление о предоставлении субсидии впервые сейчас можно через МФЦ, портал госуслуг или лично в Городском центре жилищных субсидий.