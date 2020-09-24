Липецк, , 16:49 — REGNUM Машиностроители Липецкой области 24 сентября принимали поздравления с предстоящим профессиональным праздником, который отмечается в стране в последнее воскресенье сентября уже 40 лет. Как сообщает ИА REGNUM, инженеров, конструкторов, мастеров производства и проектировщиков чествовали в областной администрации.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил всех работников отрасли с юбилейным Днем машиностроителя и вручил передовикам ведомственные и областные награды.

«Промышленность является основой экономического потенциала Липецкой области, формирующей более 41% валового регионального продукта. Машиностроение — это важнейший сектор экономики любой высокоразвитой страны, базовая отрасль промышленности, ее научный и интеллектуальный потенциал.

В регионе более 12,5 тысячи машиностроителей трудятся на 250 крупных, средних и малых предприятиях. Позитивное влияние на формирование конкурентоспособного машиностроительного комплекса оказало развитие особых экономических зон промышленно-производственного типа как федерального, так и регионального уровней. Сегодня в особых экономических зонах реализуются крупные проекты машиностроительной отрасли», — сказал Игорь Артамонов в ходе торжественной церемонии.