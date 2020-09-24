Москва, , 16:49 — REGNUM Строительство Национального космического центра (НКЦ) планируется завершить в 2023 году, сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, на территории завода им. Хруничева, где будут проводиться работы, идут подготовительные работы. В них задействовано 720 рабочих и 27 единиц техники. К возведению главной высотки комплекса, 267-метрового небоскрёба, планируется приступить до конца года.

Заместитель гендиректора Тагир Галимов пояснил, что строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить в 2022 году. Открытие комплекса намечено на 2023 год.