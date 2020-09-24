Хасавюртовский район, Дагестан, , 16:42 — REGNUM Многофункциональный медицинский центр, построенный в селе Ботаюрт в Хасавюртовском районе Дагестана по поручению президента России Владимира Путина, принял первых больных. В медучреждении будут лечить пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе минздрава республики.

В медцентре развернута «красная зона» на 15 коек для оказания помощи заразившимися новой коронавирусной инфекцией. Больных будут привозить бригадами скорой помощи, а также по направлению участкового врача.

В целом центр располагает 62 койками и, как отмечается, оснащен по последнему слову техники. В стационаре имеются клиническая и ПЦР-лаборатории, цифровой рентген, УЗИ-аппарат, а также передвижные УЗИ и рентген-установки, аппарат компьютерной томографии, установка для проведения гемодиализа и другое оборудование.

До решения Минфином России вопроса о выделении штатов для центра в учреждении по временному расписанию будет работать медперсонал участковых больниц сел Костек и Ботаюрт Хасавюртовского района. Отмечается, что эти специалисты уже имеют опыт лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, по поручению Владимира Путина специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ возвели в Дагестане три медцентра: по одному в Дербенте, Каспийске и селе Ботаюрт. Первые два центра приступили к приему пациентов в конце августа — начале сентября.