Ханой, , 16:28 — REGNUM Полиция Вьетнама нейтрализовала граждан, организовавших торговлю использованными презервативами в промышленных масштабах, 24 сентября сообщает агентство Reuters.

Согласно официальной информации, полицией арестованы женщина и её сообщники на складе в провинции Биньзыонг. У них изъято 360 килограмм (около 345 000 штук) использованных средств контрацепции.

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.

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