Пенза, , 16:40 — REGNUM Призывная кампания начинается в Пензенской области. Соответствующее постановление подписано губернатором Иваном Белозерцевым.

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В постановлении «О проведении в октябре — декабре 2020 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению» утвержден основной и резервный составы призывной комиссии Пензенской области. Также даны поручения региональным исполнительным органам власти по обеспечению своевременного и качественного проведения призывной кампании.

Напомним, в период весенней призывной кампании ряды вооруженных сил пополнили более 1,2 тыс. жителей Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в марте вынесли приговор за уклонение от призыва на военную службу 19-летнему жителю Городищенского района. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в сумме 18 тыс. рублей.

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