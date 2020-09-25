Белград, , 00:51 — REGNUM 24 сентября министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар встретился с представителями Объединенной ассоциации борьбы против коронавируса. К этой некоммерческой организации присоединилось до сих пор около 3000 медицинских работников. Это первый раз, когда министр здравоохранения встречается с представителями данной ассоциации, и эта организация, в свою очередь, впервые встречу с министром здравоохранения Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Встреча длилась более полутора часов, и представители ассоциации «Вместе против коронавируса» назвали её весьма конструктивной.

«Первый пункт — это давление на коллег, что и стало причиной создания данной ассоциации. Дело в том, что мы, наши члены, подписавшие обращения, проводим встречи для рассмотрения случаев незаконного увольнения. Что касается, например, доктора Лейлы Керанич, занимающую должность начальника отдела, её собирались незаконно сместить с этой должности. Мы пытаемся ей помочь», — заявил представитель ассоциации Вук Вучич.

По его словам, больницы настаивали на том, чтобы снятые с должности врачи участвовали в работе кризисного штаба.

«Министр пообещал лично разобраться с проблемами тех врачей, о которых было упомянуто на встрече», — заявил Вук Вучич.