Москва, , 16:22 — REGNUM Начало распространения коронавируса в России был непростым периодом, но оставило теплые воспоминания в душе министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В этом он признался 24 сентября во время онлайн-брифинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медработник в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам министра, несмотря на все трудности, среди врачебного сообщества возникли сплочённость и взаимовыручка.

«Вспоминаешь этот период с чувством усталости, но с теплотой. Потому что консолидация врачебного сообщества была максимальная. Взаимовыручка, дружба — важный процесс сплочения коллектива. Но, конечно, лучше, чтобы он проходил в более спокойных условиях», — заявил Мурашко.