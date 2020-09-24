Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM В Ростовской области случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 35 школах. При этом информация о масштабах эпидемии в общеобразовательных организациях появилась только сегодня, 24 сентября, передаёт ИА REGNUM.

Учитель ведет дистанционный урок Sakhalin.gov.ru

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"На 24 сентября в Ростовской области в 35 школах 51 класс переведен на дистанционные формы обучения», — уточнили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что случаи заражения коронавирусом среди детей регистрируются ежедневно — в среднем около 3,5−4% от общего числа носителей инфекции за сутки.