Ставрополь, , 16:20 — REGNUM Благоустройство 54 мемориалов и памятников воинских захоронений, начатое в 2020 году, завершено на Ставрополье. Ремонт еще трех объектов продолжается, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в управлении по информполитике правительства региона.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Ставрополье в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие культуры» приводят в порядок 33 братские и 24 индивидуальные могилы солдат в 33 муниципалитетах. Для этого из федерального, краевого и местных бюджетов направлено более 30 млн рублей.

Уже завершены работы на 54 мемориалах и памятниках воинских захоронений. Так, на братском кладбище в Ессентуках отремонтировали могилу красноармейца Сергея Маркова, павшего при освобождении Донбасса, братскую могилу шести солдат-коммунаров, а также могилу неизвестного солдата.

В селе Нины Советсткого городского округа восстановили мемориальный комплекс «Огонь вечной славы». В Андроповском районе братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали в семи селах и поселках. В хуторе Верхний Калаус восстановили могилу неизвестного солдата.

Работы по благоустройству еще трех объектов продолжаются в Петровском горокруге и Кочубеевском районе. Их планируется завершить до конца октября.