Москва, , 16:20 — REGNUM Число тяжёлых случаев заболевания COVID-19 в России сокращается. Об этом 24 сентября заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время онлайн-брифинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пустая противошоковая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Подобная динамика связана с методикой лечения больных COVID-19, считает глава Минздрава РФ.

«Мы видим, что количество тяжёлых больных, требующих реанимации, остается стабильным и снижается месяц от месяца. Это говорит о том, что выработка единых правил лечения пациентов, они позволяют нам неплохо управлять этой ситуацией. Но, конечно, своевременное обращение и своевременное начало лечения — это залог успеха», — сказал Мурашко.

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