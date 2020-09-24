Элиста, 24 сентября 2020, 16:07 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 24 сентября.
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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 69 пациентов.
ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время состояние семи пациентов COVID-госпиталей в Калмыкии оценивается как тяжёлое. Три человека с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.