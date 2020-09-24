Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Жителям Аджарии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе нужно придерживаться принципа «сиди дома». Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава Грузии, 24 сентября на брифинге сказал глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

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"В Аджарии вновь должен начать действовать принцип — сиди дома», — сказал врач.

Он отметил, что штрафовать тех, кто выходит на улицу, не будут, но населению автономной республики рекомендуется не покидать свои дома. Гамкрелидзе также призвал жителей Аджарии соблюдать дистанцию, а в случае контактов с носителем коронавируса переходить на самоизоляцию.

Стоит отметить, что в Аджарии резко увеличиваются темпы распространения коронавируса. За последние сутки из 259 новых выявленных в Грузии случаев заражения SARS-CoV-2 164 были зафиксированы в этом регионе.

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