Элиста, , 16:00 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 69 человек, выздоровели 87 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 24 сентября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время на лечении в стационарах находятся 542 пациента, состояние семь из них врачи оценивают как тяжёлое. Трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции соблюдают 4 тыс. 76 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 6 тыс. 90 человек, выздоровели 3 тыс. 552 жителя республики.