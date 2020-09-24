Мурманск, , 15:59 — REGNUM В Мурманской области стартовала вакцинация медиков от коронавируса SARS-CoV-2. Первыми прививку сделали врачи областной клинической больницы.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, введение вакцины происходит в два этапа. На первом этапе вводят ее первый компонент, а через 21 день — второй.

«Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма», — уточнили в штабе.

За минувшие сутки в Мурманской области выявлено 75 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 14 510. Выздоровели 12 012 пациентов, скончались 202 человека.