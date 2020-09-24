Киев, , 16:00 — REGNUM В случае проведения местных выборов на Украине в ближайшее время, больше всего голосов получит пропрезидентская партия «Слуга народа». Об этом сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 24 сентября на официальном сайте организации.

Социологи отметили, что лидеры избирательной гонки немного потеряли поддержку избирателей в сравнении с первой половиной сентября 2020 года.

Согласно обнародованным данным, за «Слугу народа» готовы проголосовать 15,6% избирателей при 16% десятью днями ранее. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5% при 11,9% ранее и «Европейская солидарность» — 11% при 11,3% ранее.

Опрос проводился с 10 по 22 сентября. Всего было опрошено 5 тыс. респондентов, живущих на подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что его политической силе выгоднее проиграть выборы, чтобы не нести ответственность за разруху в стране.

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